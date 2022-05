Exhibe Nodal mensajes de Belinda pidiéndole dinero

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El cantante Christian Nodal vuelve a ser tendencia en redes sociales, al exponer en Twitter sus mensajes de WhatsApp con Belinda, antes de terminar su relación.

En los mensajes, se lee cuando la cantante le solicitaba dinero para arreglarse sus dientes, aparte de ‘algo más’ que solicitó para sus padres.

Christian Nodal se había mantenido callado, al hablar poco de su relación, pero este miércoles decidió publicar lo siguiente.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo”, señaló el cantante al exponer en Twitter sus WhatsApp con Belinda, días antes de terminar su relación.

Esto comenzó cuando la usuaria de Twitter divulgó la captura de un comentario que hizo la mamá de Belinda, además en su publicación etiquetó a Christian Nodal. “El mundo de está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, escribió Schüll.

La publicación del cantante desató una serie de comentarios, algunos apoyándolo, otros criticándolo.

