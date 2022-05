Ordena AMLO revelar contratos de vacunas contra Covid-19

López Obrador afirmó que, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, su Gobierno no tiene nada que ocultar y entregará la información

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, ordenó que se den a conocer los contratos de las vacunas contra el Covid-19, pese a que esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los reservó hasta el año 2025.

López Obrador afirmó que, pese a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, su Gobierno no tiene nada que ocultar y entregará la información.

“Pues aunque sea legal y nos piden a nosotros la información, no la vamos a negar. Todo (lo entregarán), no tenemos nada qué ocultar. Aunque legalmente la Corte haya resuelto, nosotros no tenemos problema en dar a conocer la información”, argumentó.

Indicó que son vacunas que se compraron con farmacéuticas y se entregará todo sin problema en un informe que se hará para la Auditoría de la Federación.

“Es un decisión de la Corte que vamos respetar, podemos decir nosotros que no, pero vamos a entregar todo, todo, todo, si eso es lo que estoy pidiendo, que haya transparencia completa”, apuntó

La Suprema Corte avaló reservar hasta el 2025 la información sobre contratos y pagos de vacunas contra Covid-19, señalando razones de seguridad nacional.

Se trata específicamente de los contratos firmados con las farmacéuticas Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino.

La Secretaría de Salud (Ssa) anunció en diciembre del 2020 que había reservado esa información por cinco años, pero el Instituto Nacional de Acceso a la información (INAI, ente de transparencia) bajó el plazo a dos años.

Pero la SCJN lo volvió a aumentar a cinco años, el máximo que permite la ley y que se contarán a partir de diciembre de 2020, con lo que la información se mantendrá en reserva hasta el 2025.

A través de un comunicado, el Pleno de la Suprema Corte indicó que resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 y los comprobantes de pago respectivos.

Resolvió que “la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país”.

Con información de: lopezdoriga.com