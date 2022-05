Ricardo Monreal tiene derecho a buscar candidatura presidencial: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que el senador morenista Ricardo Monreal “tiene derecho” a contender por la candidatura a la Presidencia de la República.

En mandatario mexicano apuntó que en el movimiento de la Cuarta Transformación hay “buenos” integrantes a sucederlo en el año 2024.

“Pues tiene derecho, todos. No (excluye a Ricardo Monreal), a nadie, no, no, no. Hay muchos y muy buenos mujeres y hombres, afortunadamente en el movimiento de transformación”, explicó

En cuanto a los posibles candidatos del bloque opositor, e mandatario aseveró que ahí no se mete, “ahí se revolvieron mucho, es una mezcolanza”.

A través de una entrevista el pasado 6 de mayo, el coordinador de los senadores de Morena afirmó que no se va a confrontar con el presidente López Obrador por no mencionarlo como una opción del movimiento de la Cuarta Transformación para sucederlo en el 2o24.

Monreal Ávila aseveró que “tiene su espíritu en alto” y que hará su lucha para que se abra el proceso de candidatos de Morena en los próximos comicios federales.

“No me voy a confrontar con el presidente (López Obrador), obviamente no me voy a pelear con la historia, pero voy a hacer mi lucha al interior, con los de abajo, con la gente de territorio, que estoy seguro que no debe de ofenderles que luche por profundizar el proceso de democrático en la selección de candidatos y dirigentes de nuestra organización política”, dijo Monreal durante la entrevista.

Con información de: lopezdoriga.com