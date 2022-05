Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dará a conocer la próxima semana las plazas disponibles para médicos, con el compromiso del Gobierno de México de contratación inmediata.

El anuncio se dio a conocer durante la conferencia matutina, donde López Obrador señaló que será el martes 24 de mayo cuando se den a conocer las plazas disponibles tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Que bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el IMSS y el ISSSTE se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas por años, y no son ocupados los cargos”, dijo.

Señaló que el próximo martes se dará a conocer el compromiso de contratación inmediata a todos los médicos, con los mejores sueldos”.

Justificó de nueva cuenta la contratación de 500 médicos cubanos al señalar que tiene el compromiso de garantizar el derecho a la salud, lo que no se hizo durante el periodo neoliberal.

“Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos y le agradecemos al pueblo de Cuba, al Gobierno de Cuba y a los médicos cubanos por su solidaridad, imagínense si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, y no tengo médicos, pues de Cuba, o E. U. o de Francia, de donde sean, pero que la gente sea atendida”, subrayó.

“¿Por qué no tener a los médicos? Y que sepan los conservadores egoístas, hipócritas, que no vamos a dar ni un paso atrás, es un timbre de orgullo tenerlos a ellos como adversarios. Son gente sin convicciones, sin ideales, el típico conservador, : ‘resuelve tu problema y dale la espalda al prójimo, primero tú, siempre tú’, ese es el pensamiento”, indicó.

Con información de: lopezdoriga.com