“Tandeo de agua no está funcionando”, afirma diputada

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

La diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, hizo un llamado al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, para que se revise el programa de tandeo de agua porque existen muchas quejas al respecto.

Además, reiteró su exigencia de que, la Comisión Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), solamente cobre el agua que recibe el usuario.

Explicó que, durante recorridos que ha venido haciendo en la ciudad, ha recibido muchas quejas de familias que, aseguran tenían más agua cuando no había tandeo.

“Por eso quiero hacer un llamado al alcalde para que se replantee el tandeo, porque no está funcionando” advirtió.

Otra queja de los victorenses, es que a pesar de que hay domicilios donde no reciben agua todos los días, y a pesar de ello el recibo sigue llegando en los mismos montos.

“Hay casas donde llevan hasta un mes sin agua y les siguen cobrando como si la recibieran. No es justo” mencionó.

Y añadió: “El llamado a la Comapa es para que reduzca las tarifas cuando no cumpla con el suministro del servicio. Cuando no estas recibiendo el agua no tienes por cobrarte la misma cantidad”.

La legisladora del PRI, consideró que la crisis del agua debe resolverse mediante la participación de autoridades, expertos y ciudadanos.

Recordó que recientemente presentó una iniciativa para crear un semáforo del agua, que serviría para alertar a la ciudadanía de la disponibilidad o no del vital líquido.

Dentro del mismo contexto, demandó a la Comapa y al gobierno municipal, abastecer agua con pipas a aquellas escuelas que carecen del líquido.

Dijo que la medida es urgente porque la falta de agua pone en riesgo la salud de los estudiantes.

Pidió a los directivos de planteles educativos que no tienen agua, a que la busquen para apoyarlos.