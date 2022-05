Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Belinda, cantante y actriz, rompió el silencio sobre la polémica que desató su ex pareja Christian Nodal al filtrar un supuesto mensaje en el que la famosa le pide dinero para sus dientes y en donde arremete contra su madre.

Por ello, los intentos por saber qué opina Belinda de esta situación ya dieron frutos, pues Ricardo Casares de ‘VLA’ ya obtuvo respuesta. Además de que la cantante dejó entrever su postura en una reconocida revista. Luego de 24 horas de que la bomba contra Belinda explotara, por fin la actriz de ‘Bienvenidos a Edén’ reaccionó sobre el tema.

Belinda externó que no se debe hacer caso de lo que otras personas digan de ti. “Seamos respetuosos y educados”, expresó.

Asimismo, comentó que no se debe permitir que dichas opiniones se apoderen de nosotros: “No hagas caso a lo que los demás quieran decir de ti. No siempre se trata de rebelarse. Hay una razón para las reglas existentes. Pero no nos dejemos afectar por lo que digan los demás. Lo más importante es hacer lo que amas, como quieres hacerlo, escuchar lo que sientes, sin importar lo que digan los demás al respecto. No dejes que otros se apoderen de ti”, sentenció.

Es decir, sin mencionar a Nodal y de forma contundente, dejó en claro que no dejará que la lastimen. Finalmente, sobre su pasión por la música, Belinda dijo que es en ella en donde se refugia:

“La música es como una medicina para muchas cosas, incluso para los desamores. A veces la gente piensa que tener el corazón roto es algo superficial, pero un corazón roto podría ser algo grande que literalmente te lastima. Sientes dolor en el alma, el pecho y el cuerpo; también podría llevar otros problemas de salud como traumas o cosas que has arrastrado contigo desde la infancia. Entonces, la música es como la curación de tu alma, tu mente, tu todo”, comentó.