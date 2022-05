Estrenarán el último trabajo de Carmen Salinas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Agencias.-

El actor Eugenio Derbez regresa al cine tras el éxito que tuvo “Coda”, película que ganó el Oscar y en donde el mexicano participó. Y ahora protagoniza y produce “The Valet”, la última película en la que actuó Carmen Salinas, quien falleció en diciembre del año pasado a causa de un derrame cerebral.

En el filme Carmen Salinas interpreta a la madre del personaje de Eugenio Derbez. Al respecto, el también comediante dijo: “Yo creo que es la mejor actuación de Carmelita Salinas. No saben cómo la cuidamos… De veras la cuidé con un cariño y con unas ganas de que fuera su mejor trabajo”.

“Les va a encantar, de verdad. Sale de una mamá un poquito calenturienta (risas), ¡pero es muy simpática! Y me dio mucha tristeza que no pudiera verla terminada la película, porque se moría de ganas y no alcanzó, desgraciadamente”, agregó Derbez, visiblemente conmocionado por la pérdida de la primera actriz.

Por otro lado, Eugenio calificó “The Valet” como una “carta de amor” a los inmigrantes y aseguró que es una película “muy divertida”, pero también muy emotiva y conmovedora. “Traté de hacer algo especial para ellos”, confirmó durante una entrevista.

PARA SABER

“The Valet” se estrena en México el próximo viernes 20 de mayo a través de la plataforma de Star Plus.

Fue producida por la empresa de Derbez 3Pas Studios y Pantelion Films, y dirigida por Richard Wong.

La trama sigue a Antonio (Derbez), un tímido aparcacoches que aparece accidentalmente en una foto de paparazzi con la estrella de cine Olivia (Samara Weaving) y su amante Vince Royce (Max Greenfield), quien es un hombre casado. Para evitar un desastre de relaciones públicas, Antonio acepta hacerse pasar por el novio de Olivia.