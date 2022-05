Protestan doctores frente a Palacio Nacional; se les dio la espalda, aseguran

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este jueves un grupo de médicos del IMSS protestaron frente a Palacio Nacional.

Acusaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador, les dio la espalda al no contratarlos, después de haber sido tratado como ‘héroes’ durante la pandemia de covid-19.

Doctores como Diana Varela, afirmaron que sí hay especialista mexicanos listos para ser tomados en cuenta.

“Muchos tenemos preparaciones adicionales, diplomados, maestrías y tampoco se vale que eso no se haya tomado en cuenta. Creemos que podemos si se nos ofrece una estrategia”, expuso.

La doctora acusó que desde hace 10 años no hay bases para médicos generales y que las pocas que se han dado han sido para altos funcionarios del IMSS.

“Es muy triste que el presidente haya dicho que somos seres irracionales, egoístas y retrógradas, y no, aquí estamos. Queremos trabajar, queremos que se nos tome en cuenta, que se quite toda la corrupción que todavía hay en Salud”, demandó.

Pidieron que no se les juzgue tan duramente, por no ir a las clínicas rurales que se encuentra en malas condiciones.

“Desafortunadamente en las unidades rurales no hay infraestructura, no hay equipamiento, son zonas de inseguridad, hay compañeros que han perdido la vida, mujeres que han sido violadas y asesinadas, y no nos rehusamos a ir a zonas rurales, pero que también se diga la realidad, que no hay las condiciones”, concluyó la doctora Diana Varela.

“No es justo que nos trataron como héroes y ahora nos de la espalda”, reclamó la doctora Diana Varela, médico general del IMSS en una protesta pacífica frente a Palacio Nacional#Video: @Alberx666 pic.twitter.com/Qc6FN2qxwQ — El Universal (@El_Universal_Mx) May 19, 2022

Personal de salud acude a la entrada de Correo Mayor de Palacio Nacional para entregar un pliego petitorio al presidente @lopezobrador_; los médicos piden que se cumpla la basificación prometida por el Gobierno de México #AyerHéroesHoyDesempleados pic.twitter.com/JUnyPjcqOp — Alejandro Asmitia V. (@Alex_Asmitia) May 19, 2022

Con información de: lopezdoriga.com