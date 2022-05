Tania Rincón se quitó la matriz

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (Agencias)

La conductora de televisión Tania Rincón es conocida por acudir a sus redes sociales cada vez que le sucede algo ya sea bueno o malo, y es que la famosa tiene una relación cercana con sus seguidores, a quienes mantiene informados constantemente.

En días pasados, Rincón decidió contarles a sus más de tres millones de seguidores que tuvo que someterse a una cirugía para que le retiraran la matriz; en dicha red social narró la razón por la que decidió someterse a esa cirugía.

“Les voy a contar que el viernes me operaron, me hicieron una histerectomía (es decir me quitaron la matriz). Venía ya con temas y un mioma, así que, pues fue lo mejor”, indicó la famosa, quien añadió que de acuerdo con su experiencia los sangrados abundantes no son normales, por lo que hay que acudir al doctor.

De igual manera, agregó que debido a que esta operación implicaba que no tendría más hijos, fue algo que desde antes ya había hablado con su esposo: “Dani y yo ya habíamos decido no te tener más hijos, pero aun así me costó trabajo tomar la decisión de operarme, me cuesta mucho trabajo parar”.

Finalmente, Tania Rincón expresó su agradecimiento a su esposo por cuidarla mientras estaba en el hospital, así como a sus papás, quienes se quedaron a cargo de sus hijos mientras ella estaba recuperándose del procedimiento al que tuvo que someterse.

“Gracias porque tuve un diagnóstico bueno y oportuno. Gracias porque tengo un esposo tenaz que está al pie del cañón conmigo y que jamás se queda dormido en el hospital cuando me cuida, gracias por mis papás por ayudarme con Patricio y Amelia. Consentirme y cuidarme”, expuso.