Vocalista de Intocable sufre de pánico escénico

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (Agencias)

El vocalista de Intocable, Ricky Muñoz, alertó a sus fans debido a que se desmayó en el concierto que ofreció en la Plaza de Toros México hace días. Esto ocasionó que el show fuera suspendido por varios minutos y que lo sucedido se volviera tendencia en redes sociales.

Tras los hechos, el cantante negó que se haya desmayado y que solamente se sintió mal porque le bajó la presión, además, agradeció las muestras de cariño de todas las personas que por medio de redes sociales le mandaron buenos deseos.

Y ahora, de nueva cuenta Ricky Muñoz salió a hablar sobre lo sucedido y contó por medio de un video que publicó en Instagram que tuvo que realizarse varios estudios para descartar cualquier problema de salud.

“Me hicieron estudios de sangre, del corazón, me checaron que si tengo venas tapadas, todo ese tipo de cosas, me hicieron esos estudios el día de hoy y gracias a Dios salí perfectamente bien”, adelantó aunque la noticia no terminó ahí.

Pues, aunque se encuentra bien de salud, Muñoz cree que la baja de presión que sufrió ese día se debió a su salud mental y emocional. “Todavía estoy sacado de onda porque tenemos 28 años trabajando, imagina decirles a ustedes: tengo pánico escénico”.

El cantante explicó que su médico le diagnosticó pánico escénico debido a que no presenta ansiedad ante otras circunstancias o lugares. Ante esto, Ricky detalló que buscará ayuda de un profesional para poder evitarlo y seguir realizando concierto de calidad junto a su agrupación.