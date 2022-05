Abuelita de Nodal arremete por mensaje contra la mamá de Belinda

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Christian Nodal, famoso cantante de regional mexicano, sigue envuelto en polémica tras filtrar un presunto mensaje privado que tuvo con Belinda. Esto luego de que su ex suegra aplaudiera un comentario en donde lo llamaron “naco”.

¿Ahora qué sucedió? Resulta que, según ‘Ventaneando’, la abuelita del cantante arremetió contra Belinda y la mamá de la cantante.

Defendió que no por no tener una tez ‘blanca’ y ojos de color, una persona es “naca”. Además de que indicó que hay lobos con piel de corderos. “Y para todas y todos los que piensan que es un naco porque no es de ojo azul y tez blanca señoras están equivocadas hay lobos con piel de cordero”, escribió –según Ventaneando– la abuelita de Nodal.

Presuntamente, en el mensaje que lanzó la abuelita del cantante de regional mexicano, había varios “insultos” en contra de Belinda y su mamá: “Y esas son finas vividoras, que en mi tierra se les llama p…as a quien va de hombre en hombre. Ah, perdón se me olvidaba que es blanca con ojo azul, perdón disculpen ustedes”, se lee en el presunto mensaje que colocó Elena Silvia Jiménez en redes sociales.

Hasta el momento, el cantante no ha hablado sobre el tema. Sin embargo, doña Cristy Nodal también subió un polémico mensaje: “No es necesario mostrar belleza a los ciegos, ni decir verdades a los sordos… Basta con no mentir al que te escucha ni decepcionar al que confío en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos… esos sí nos ganan o nos pierden para siempre”, escribió en su historia de Instagram.