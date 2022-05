Acuden a protesta con engaños

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para impedir que las pipas que abastecen de agua a colonias de la periferia de ciudad hicieran sus recorridos del día de hoy, esta tarde un grupo de mujeres se manifestaron en la “Garza” que se ubica en la calle República de Irlanda del Fraccionamiento Naciones Unidas para bloquear la salida de dichas unidades.

El grupo de aproximadamente 15 personas lideradas por una mujer con el rostro cubierto dijeron tener su domicilio en el fraccionamiento Naciones Unidas así como en la Colonia México.

Cuestionadas en lo individual, una de ellas manifestó que le habían dicho que acudiera al lugar porque iban a sostener un encuentro con personal de la Comapa, por lo que desistió de estar presente y se retiró del lugar.

Otra mujer que dijo tener su casa a unos metros del lugar, al preguntarle el nombre de la calle se limitó a decir “yo vivo por esta cuadra, ahí para abajo”.

Cabe señalar que contrario a lo manifestado por las manifestantes, vecinos del sector manifestaron que sí han estado recibiendo agua en sus domicilios de acuerdo a lo anunciado en el programa de tandeo, siendo falso que tuvieran cinco días o más sin recibir el vital líquido.

“Sí, no se los días del tandeo pero tengo un día sí y un día no”, refirió una vecina al ser entrevistada.

En otro domicilio, un vecino de la “garza”, una persona del sexo masculino, dijo desconocer a las mujeres que acudieron a protestar, y que no eran vecinas, ya que dijo “no las conozco, no las he visto”.

En otro domicilio sus habitantes manifestaron que es falso que en el sector estén sin abasto de agua desde hace cinco días, “Si tenemos, poquita pero sí tenemos.

Cabe señalar que el grupo de mujeres estuvieron en la protesta, sin cartulinas, y solo de pie en una “sombrita” poco menos de una hora, después de lo cual se retiraron del lugar