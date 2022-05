Alfredito Olivas anuncia su retiro de los escenarios

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alfredito Olivas es uno de los cantantes del regional mexicano más exitoso pues sus canciones han sido coreadas por miles de personas y sus videos cuentan con millones de reproducciones, sin embargo, a pesar de todo el éxito ha pensado en su retiro.

Recientemente el compartió con sus seguidores que lo acompañaron en el Palenque de Puebla que podría retirarse muy pronto y es algo que ya había hablado con su equipo de trabajo.

“Pero ustedes no están pa’ saberlo ni yo pa’ contarlo, pero son cosas que me afloran el pinche pecho, me aflora… y por eso es que me quiero retirar a la chingada ya no quiero cantar, hasta que Dios de licencia y se lo digo aquí a mis muchachos y se lo digo a todo el mundo” dijo Alfredito Olivas visiblemente afectado.

Como era de esperarse en redes sociales la notica causó gran revuelo pues, de acuerdo con sus fans, su posible retiro podría ser debido a la muerte de su hermano, dolor que hasta el día de hoy no ha superado.

Y es que hace un par de días Alfredo Olivas fue captado llorando en el palenque de Aguascalientes, cuando Eduin Caz llegó de improviso a su presentación y cantó el tema “La Pantera”, pues se acordó de su hermano.

Alfredito Olivas se retira de la música??? pic.twitter.com/Npud4Kt6G2 — Lo + viral (@VideosVirales69) May 20, 2022

Con información de: telediario.mx