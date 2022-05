Karely Ruiz asegura que sólo colabora con gente de su nivel en OnlyFans

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A través de TikTok, se viralizó el fragmento de una entrevista que brindó Karely Ruiz para el podcast de Alejandro Villanueva, hace un par de meses.

Las declaraciones de la influencer generaron polémica en dicha red social. ¿Qué fue lo que dijo la conductora? Karely habló sobre la dinámica que maneja para realizar colaboraciones, específicamente, para OnlyFans.

La joven señaló que, para trabajar con ella, tenía que ser gente que se encontrara a su nivel.

“Ahorita no he colaborado con tantas chavas porque quiero buscar chavas que me ayuden. No voy a colaborar con una chava de Monterrey por el simple hecho de tener OnlyFans. Yo tengo dos millones de seguidores y ellas tienen 30 mil, eso no me conviene”, puntualizó la presentadora de “Es show”.