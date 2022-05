No hay ninguna persecución política; coalición PAN-PRI-PRD

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Alfredo Guevara.-

En Tamaulipas no existe ninguna persecución política, con la que presuntamente se pretenda crear un clima de miedo e inseguridad, dejaron en claro legisladoras de la coalición PAN-PRI-PRD.

En rueda de prensa con medios de comunicación, Monserrat Arcos por el PRI, Mariela López del PAN y la Consejera Roxana Luna Portilla del PRD, coincidieron que alcaldes, legisladores y el candidato a gobernador de Morena, lo que buscan es hacerse las víctimas.

Citaron que hay quienes hasta recurrieron solicitar un amparo para no ser detenidos, como la alcaldesa de Nuevo Laredo e incluso el hijo del candidato a gobernador Américo Villarreal Anaya.

“En todo caso, si no se sienten culpables ni tuvieron nada que ver con los hermanos Carmona, y no les financio sus campañas, pues que digan que no es cierto, así de fácil” planteo Monserrat Arcos Velasquez.

A 15 días de la elección en Tamaulipas, la legisladora del PAN Mariela López, dijo que el candidato de Morena a gobernador ha eludido hablar de su relación con el “Rey del Huachicol” Sergio Carmona en lugar de hablar y decir si lo conoce a no

Incluso, lejos de aprovechar el segundo debate entre candidatos a la gubernatura, este domingo 22 de mayo, decidió no asistir

“Y lo hace consciente de que le van a preguntar de ese y otros temas, pero si ir a un debate le da miedo, desde luego que también le temera a los delincuentes y los Tamaulipecos no merecen un gobernador tibio” asentó la legisladora del PAN