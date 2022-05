“¿Quién convenció a Maky?”…

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Christopher… Mora

– Chucho Nader se incorpora a la campaña de El Truko.

-El Porrito del Congreso.

-Respaldo total a maestros de la UAT.

-La Fiscalía va tras la diputada Úrsula.

-Jesús Nader Nasrallah, alcalde panista reelecto de Tampico, la tarde-noche de este martes solicitó licencia al cargo para sumarse de inmediato a la campaña de César Verástegui, abanderado de la coalición “Va por Tamaulipas”, en busca de la gubernatura.

Chucho Nader es un gran activo político que el equipo de campaña de El Truko aquilata sabedores de su estupendo trabajo al frente de la administración municipal del puerto de Tampico y de la muy buena imagen de la que goza según encuestas que colocan a Nader en los últimos tres años, como uno de los cinco mejores alcaldes del país.

La primera tarea de Chucho será fortalecer las alianzas entre grupos empresariales y civiles y atender y fortalecer la infraestructura panista en el sur, con miras a ganar contundentemente en la jornada electoral.

Paralelamente, César El Truko Verástegui no baja la guardia y según un sondeo demoscópico realizado por la casa encuestadora FactoMétrica lo apuntala con un 42.9 por ciento de las preferencias electorales de los tamaulipecos, seguido del candidato de Morena con un 40.5, los indecisos representan un 9.4 por ciento, mientras que en último lugar aparece el representante de Movimiento Ciudadano con el 7.2 por ciento.

César ha realizado una campaña de propuestas claras para cada una de las regiones de Tamaulipas, además de garantizar que a los apoyos entregados por el Gobierno federal se sumarán los de su gobierno para beneficio de adultos mayores, estudiantes, madres jefas de familia, emprendedoras y de la población en general.

-Al inicio de la actual Legislatura del Congreso local (LXV), algunas sesiones causaban sonrisas, risas y hasta carcajadas por la poca experiencia de algunos diputados especialmente del PAN y de MORENA para desarrollar alguna sesión.

También por los grupos de animación (público), que llevaban algunos diputados para que desde tribuna los apoyaran con porras, gritos, cartulinas y hasta lonas con alguna dedicatoria especial.

Era el mes de octubre del año pasado y MORENA mantenía la mayoría en el Congreso, pero el PAN le pisaba los talones muy cerquita, solo eran dos curules la diferencia.

A inicios de este año el ambiente dentro del máximo recinto de Tamaulipas comenzó a “enrarecerse”, inició una férrea lucha por el control de la Cámara y algunos diputados pasaron de las burlas hacia sus oponentes a insultos, descalificaciones, jaloneos y hasta mentadas de madre, claro solo entre panistas y morenistas.

Las crónicas periodísticas que llegaron a medios nacionales reseñaron cómo los representantes populares se liaban a golpes dentro del recinto.

Luís René Cantú Barragán, del partido blanquiazul, siempre ha figurado en este tipo de sainetes, en las imágenes se ve como reta, insulta, jalonea y amaga con tirar golpes a sus opositores.

Pues este martes no fue la excepción y Luis, a quien le apodan “El Cacharro” (no entendí), parece que desayunó gallo y en uno de los pasillos del edificio del Congreso, mientras el diputado de MORENA, Humberto Prieto, daba una entrevista a los periodistas, el panista lo interrumpió y lo retó a debatir y si era necesario a golpes a golpes discutirían.

Deprimente y vergonzoso el proceder del diputado del PAN, parece ser que lo que más le gusta hacer cuando hay cámaras y micrófonos es: insultar denostar, maldecir y hasta tirar golpes (me recordó a Alfredo Adame), queriendo con ello aterrorizar a sus opositores.

Al diputado por no decirle “diputete” ya lo bautizaron con el apodo de “El Porrito (con O) del Congreso”.

Francisco ha de pensar: Malhaya la hora en que le confié el Partido.

-El Rector de la UAT se acaba de anotar otro diez, al hacerles justicia a cientos de catedráticos que por muchos años han trabajado con la categoría de maestros de horario libre y en unos meses más podrán obtener su basificación laboral y además podrán si así lo desean, invertir en un Fondo de Ahorro de Contribución Definida, algo similar a un fondo de ahorro en donde el trabajador aporta una cantidad económica y la Universidad otra similar , que será de gran valía en el momento en que el trabajador se jubile.

En una primera etapa podrían obtener su plaza definitiva cerca de 300 maestros, por supuesto que es una gran noticia que da certeza y confianza laboral de parte de la administración rectoral

El rector Memo Mendoza hasta ahorita lleva excelentes calificaciones en su boleta del primer semestre de este año, al interior y exterior de la Universidad.

Tiene planes que fortalecen no solo el aspecto académico, sino también en el renglón de la vinculación con diversos sectores de la sociedad del estado, buscando con ello hacer una Universidad Más Grande y Más Fuerte!

-Se notó el marcado interés del fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, por “mediatizar” la investigación por el presunto delito de cohecho en contra de la diputada de MORENA, Úrsula Galván Mojica.

Para este anuncio, se preparó una sala de prensa y se invitó a un buen número de periodistas para que dieran cuenta de esta investigación que algunos llaman “persecución”.

Raúl Ramírez, (homónimo del tenista mexicano y del buen amigo, publirrelacionista y exfuncionario de turismo estatal), ataviado con un elegante traje en color gris, pero no rata, y luciendo una fina corbata en color azul, por supuesto, sobre el caso sentenció:

“A cada santo le llega su día”, en clara alusión a que la “justicia” estatal que encabeza Irving “El Michoacanazo” Barrios intentará sentar en el banquillo de los acusados ante un tribunal y si es posible poner tras las rejas del penal, a la diputada Úrsula Galván, personaje político de MORENA en Tamaulipas.

El Fiscal Anticorrupción externó que bajo la manga tiene un póquer, esas cartas son: un testigo protegido y tres mujeres que declararían en contra de la diputada: Verónica, Rosario y Roxana.

Uno de mis dos únicos lectores me pregunta que si esta investigación es parte de una estrategia político-electoral y yo de inmediato le contesté que NO, que no fuera mal pensado.

Po’s este!

-Otro acontecimiento trascendente en estas campañas electorales fue la adhesión de Maky Ortiz a la campaña de Américo Villarreal Anaya, quien con esta definición puso muy en claro que dentro de MORENA puede haber distintos puntos de vista, pero no hay DIVISIÓN.

¿Pero cómo se logró esta suma de esfuerzos entre Maky y Américo?

Manuel Garza El Meme Jr. es el culpable.

Recordarán que hace un par de semanas en Tampico este reconocido personaje de la política estatal se refirió al AVA como “El prospecto ideal para la gubernatura”, este espaldarazo político de parte del Meme Jr. presagiaba algo que muchos no imaginamos.

Pues bien el Meme Jr. sacó su colmillo político largo y fino y le solicitó a su primo hermano Carlos Peña Garza (esposo de Maky Ortiz) acordara un acercamiento con la ex alcaldesa de Reynosa para invitarla a sumarse al proyecto de Transformación de MORENA en la entidad.

Estoy pendiente con algunos datos de cómo, cuándo y dónde se logró el acuerdo político…

El esposo de la doctora Maky, Carlos Peña Garza, es primo hermano del Meme Jr… pues la mamá de este último es hermana del finado don Manuel El Meme Garza González.

Con la intervención de Manuel Garza en este asunto que parecía no tenía solución El Meme Jr, emerge como uno de los principales operadores políticos de AVA, junto al exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique Cantúrosas Villarreal.

Hasta aquí mi Análisis y Comentario.

Soy su amigo: Christopher… Mora.

Comentarios y sugerencias a: [email protected]