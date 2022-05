“Ganamos también el segundo debate”: Arturo Díez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Arturo Díez Gutiérrez, candidato del Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas al participar en el segundo debate organizado por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), expresó que su gobierno será totalmente ciudadano.

“Este cinco de junio van a votar por un gobierno totalmente ciudadano y que escuche, vamos a construir la paz y yo no voy a pactar con el crimen organizado, no voy a esperar a que la federación haga algo, quien me toque a una mujer o un niño, se la va a ver conmigo”, indicó Díez Gutiérrez.

En el tema educativo el abanderado naranja se comprometió a impulsar un programa de becas para estudiantes y al mismo tiempo desarrollar un plan de infraestructura para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El candidato de Movimiento Ciudadano también se comprometió a meter a la cárcel a todo aquél funcionario que sea sorprendido cometiendo actos de corrupción.

“Tamaulipas tiene mucha sed de justicia y voy a velar por los intereses de las y los tamaulipecos”, manifestó finalmente Arturo Díez Gutiérrez.