Mermaría pulgón amarillo la producción de sorgo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

La plaga del pulgón amarillo podría ocasionar una merma en la producción de sorgo, de un diez a un 15 por ciento, al encontrarse diseminada en siembras de la zona norte de la entidad.

Y aun cuando se dispersó insecticida en la mayor parte de las 400 mil hectáreas en el norte y lo que comprende el valle de San Fernando, hay la posibilidad de que algunos sembradíos no se recuperen, confirmó Francisco Quintanilla Sosa.

El Subsecretario de Agricultura, en la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), destacó que por parte del Gobierno del Estado, hay la instrucción de atender la solicitud de los productores de la zona norte, hasta donde alcance el recurso.

“Acuérdense – dijo a reporteros- que el Gobierno Federal redujo su presupuesto de apoyo al campo y fue aprobado por la Cámara de diputados federales, de tal manera que no hay recursos federales para atender este tema y es el Estado quien entró en apoyo de los productores”, explicó.

Quintanilla Sosa admitió que casi toda la región que se destina en el norte del Estado para la siembra de sorgo tiene la presencia del pulgón amarillo, es decir más de 400 mil hectáreas, aunque en algunos casos el grado es menor que otros.

“Si se llega a controlar la plaga no se pierde nada, pero por la presencia que tiene en el sorgo, lo más probable es que venga una merma de la producción de un diez a un 15 por ciento”, insistió.

Al afectar la plaga al sorgo, explicó que el grano no amaciza, se vana, queda casquillo y no evoluciona para llenar la textura, es decir, el dragón amarillo se come todo lo que hay de carnosidad que se va formando en masa y donde trata de crecer, se come.

El subsecretario de Agricultura, comentó que los productores se acercaron al Gobierno y pidieron su intervención, de ahí que se haya dispersado insecticida en la mayor parte de la superficie sembrada en aras de aminorar el impacto.

Con esas medidas mostró confianza de que la plaga no cause más estragos, sobre todo en el valle de San Fernando.