Pide permiso Sheinbaum para acudir a apoyar a Américo Villarreal

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por segundo día consecutivo, solicitó un permiso para viajar, esta vez a Tamaulipas para apoyar al candidato de Morena a la gubernatura de la entidad, Américo Villarreal. La mandataria capitalina informó que este domingo acompañará a Villarreal en su campaña por el estado, por lo que solicitó el descuento del día, asimismo, detalló que el secretario de Gobierno, Martí Batres, y el gabinete estarán a cargo de la ciudad este día.

“Buenos días. Este domingo estaré acompañando a Américo Villareal en su campaña por el estado de Tamaulipas; por este motivo he solicitado el descuento del día. Martí Batres y el gabinete están a cargo de la ciudad. Estoy al pendiente”, publicó esta mañana en Twitter.

Sheinbaum también se ausentó de la capital el sábado para viajar a Oaxaca a apoyar a Salomón Jara, candidato de Morena por la gubernatura.

“Por esta razón he solicitado descuento del día”, escribió ayer en redes sociales.

La mandataria local se ha ausentado más de una docena de veces de la Ciudad de México desde el año pasado para acudir a giras con el presidente Andrés Manuel López Obrador, reunirse con gobernadores o respaldar a candidatos de Morena a las gubernaturas que se renovarán el próximo 5 de junio.

Sheinbaum defendió, el pasado 16 de mayo las giras que realiza para respaldar a los candidatos a las gubernaturas que se renovarán el próximo 5 de junio, pues aseguró que se trata de la defensa de la denominada cuarta transformación.

El presidente Andrés Manuel López dio su aval para que los funcionarios públicos, aspirantes a la sucesión presidencial, se placeen siempre y cuando lo hagan sin uso de recursos públicos.

“Yo creo que, si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno, porque no se debe utilizar dinero del presupuesto, pueden hacerlo, son ciudadanos”, dijo.

Con información de: milenio.com