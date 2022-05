Abandona a su esposa por refugiada ucraniana

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Muchas historias se han dado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania de personas refugiadas y una de ellas es la de Sofiia Karkadym, quien fue aceptada en un hogar del Reino Unido y terminó relacionándose con el padre de familia.

Huyendo de la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania, Sofiia llegó a Inglaterra después de estar unas semanas en Berlín, Alemania. La familia Garnett fue la que la arropó en el Reino Unido sin saber que en cuestión de 10 días vio cómo su vida habitual se transformaría por completo después de que Sofiia y Tony Garrnett se enamoraran.

Sofiia fue aceptada por la familia con el fin de ayudar a personas que estaban huyendo del conflicto entre Rusia y Ucrania. “Quería hacer lo correcto”, dijo Tony respecto a la decisión, y la primera persona que se puso en contacto con él fue la joven ucraniana de 22 años.

La pareja de Tony, Lorna Garret, aseguró que tenía dudas sobre la posibilidad de ofrecer su casa, pero sentía que era lo correcto al ver la situación de Ucrania en las noticias.

“Decidí que lo correcto era poner un techo sobre la cabeza de alguien y ayudarle cuando lo necesitaba desesperadamente y así es como Sofiia me ha pagado por darle un hogar“, dijo Lorna madre de dos hijos, producto de su relación que Tony.

Tony dijo que él y Sofiia conectaron rápidamente y que sus hijas también conectaron ella., lo cual no sucedió con Lorna. Conforme pasaron los días Tony y Sofiia comenzaron a pasar más tiempo juntos, por lo que comenzaron los coqueteos, aunque, según el hombre, “no pasó nada más que eso en ese momento”.

Mientras la relación entre la joven ucraniana y Tony se estrechó, los celos de Lorna aumentaron y el punto de inflexión llegó después de que las dos mujeres tuvieron una pelea, lo cual llevó a Sofiia a decir que no podía seguir viviendo ahí.

“Algo dentro de mí hizo clic”, dijo Tony respecto a la pelea, lo cual le llevó a decirle a Lorna que si Sofiia se iba, él se iba con ella, lo cual significó el fin de una relación de 10 años.

Tras tomar la decisión, Sofiia y Tony hicieron sus maletas y se fueron a la casa de los padres de él, aunque ya están buscando dónde vivir.

“Siento mucho por lo que está pasando Lorna, esto no fue su culpa y no se trata de nada que ella haya hecho mal. Nunca nos propusimos hacer esto, no estaba planeado y no queríamos hacer daño a nadie”, dijo Tony.

Con información de: noticieros.televisa.com