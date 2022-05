Eugenio Derbez revindica a los latinos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (Agencias)

El actor Eugenio Derbez, quien está en Hollywood desde hace varios años, se ha esforzado por reivindicar la figura del latino y darle el lugar que realmente tiene dentro de la sociedad.

Un ejemplo de ello se ve en su nueva película “El valet”, en la que Eugenio le da vida a un hombre que trabaja en un restaurante de lujo, acomodando los coches de los millonarios. En la cinta, la expareja del personaje de Derbez le dice que no puede estar con un hombre que cree que no merece ser visto.

“Eso es cultural, te juro que eso es cultural y por eso es importante que la gente lo vea en la pantalla. Es incluso una manera de educar a los latinos y decirles: ‘Tú mereces ser visto y mereces más’. Desde niño te enseñan que cuando alguien te llama tienes que decir ‘mande usted’, es un tipo de sumisión”, expresó.

“O cuando hacen un trabajo y te preguntan que cuánto te deben y dices ‘lo que quieras darme’ y tenemos que entender que esa parte de la cultura latina la tenemos que desechar. Nadie trabaja en Estados Unidos como los latinos, tienen gran actitud, trabajan horas extras y eso tiene un gran valor”, dijo el productor.

Derbez añadió que a él le pasa cuando está en las alfombras rojas, “estoy con grandes estrellas y mis agentes me dicen que soy parte de ese mundo y digo que no, que aún me falta trabajar para estar ahí y ellos, mi propia mujer, me dicen que no, que ya estoy ahí, que soy parte de eso y me la debo creer”.

“El valet”, que ya se encuentra disponible en la plataforma Star+, cuenta la historia de Antonio, un migrante que trabaja todos los días como valet, al que le pagan para que se haga pasar por el nuevo novio de Olivia, la actriz más famosa de Hollywood, para desviar la atención de una situación que afectaría la carrera de dicha actriz y el amante de esta.

Luego de aceptar, el espectador presencia una serie de situaciones cómicas en las que se ve cómo Olivia queda enamorada de la familia latina de Antonio, cuya madre es interpretada por la fallecida actriz Carmen Salinas. Esta fue la última película en la que la famosa pudo participar antes de perder la vida y dejar un lugar vacío dentro del mundo del entretenimiento mexicano.