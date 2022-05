Milagros llevaron a Teresa Ruiz al cine

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (Agencias)

La actriz Teresa Ruiz no es una mujer que acuda todos los domingos a la iglesia, sin embargo, sí cree en Dios; en un ser omnipotente que la ha acompañado a lo largo de su vida.

“He conocido a Dios a través de muchas experiencias no solamente en la iglesia, sino en mi vida, en mi caminar, sigo conociendo el poder de la creación hasta ahorita”, afirmó la artista mexicana en entrevista con El Sol de México.

De hecho, esa fe la ha llevado a lograr grandes metas. Ruiz es originaria de Oaxaca, sus abuelos eran maestros rurales, mientras que el resto de su familia se dedicaba a hacer mezcal y venderlo en la región.

Desde niña, su máximo sueño era ser una actriz internacional, pero en el entorno en el que se desarrolló no era tan viable que esa meta la pudiera alcanzar. Sin embargo, la fe y la seguridad en sí misma la llevaron a cumplir su meta y sueños.

“Creo que en los momentos en los que yo he pensado que esta vocación no va a ser para mí o que me he sentido con el corazón más roto, siempre ha llegado algo que me inspira a continuar”, expresó.

La creencia de que es capaz de conquistar todos sus objetivos es lo que la ha acompañado a Teresa Ruiz desde hace 16 años que comenzó su carrera con la película “Bienvenido paisano”.

Poco a poco, su camino se ha ido forjando y, su ambición la ha posicionado en grandes producciones como “La casa de las flores” (2019), “Aquí en la tierra” (2018) y “Narcos: México” (2020) donde interpretó a Isabella Bautista, una poderosa narcotraficante.

Ruiz siempre ha sido agradecida con lo que tiene y, así como le han llegado ofertas importantes laborales, también suceden milagros como el que ocurrió con la cinta “El milagro del padre Stu”, en el que da vida una mexicana que vive en Los Ángeles y que enseña en una iglesia la palabra de Dios.

Durante su visita a un supermercado, Carmen (personaje de Teresa) conoce a Stuart Long (Mark Wahlberg), un hombre que buscaba encontrar la razón de su existencia, tas la muerte de su hermano. El filme es dirigido por Rosalind Ross y producido por Wahlberg.