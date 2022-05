No he recibido invitación a Cumbre de las Américas: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que no ha recibido la invitación para asistir a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo a inicios de junio próximo en Los Ángeles, California.

López Obrador apuntó que, en los últimos días, ha estado fuera de su oficina y no ha podido “revisar la correspondencia”.

“No (recibe todavía la invitación), no ha habido ningún problema, y cundo digo no, no tengo completa la información, porque a lo mejor sí SRE ya recibió al invitación, o en la oficina, y como he estado afuera no he podido revisar la correspondencia, pero ese no es el tema”, explicó.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que todavía falta tiempo para que el Gobierno de Estados Unidos envíe las invitaciones para llevar a cabo dicha Cumbre, las cuales espera que sean repartidas esta misma semana y que o haya exclusión de países.

“Todavía falta tiempo, tengo entendido que va a llevarse a cabo la Cumbre del día 6 al 10 de junio, y estamos en 23 de mayo, falta todavía tiempo, más de 10 días”, explicó.

“Se está hablando, se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del Gobierno de E. U., al menos han actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante, y faltan días., Espero que en esta semana ya podamos informar para no estar especulando o con conjeturas, filtraciones”, argumentó.

Dijo que lo que se busca es que sea la Cumbre del diálogo y la hermandad, que Los Ángeles se convierta en la sede mundial del diálogo y la fraternidad para mandar un buen mensaje al mundo de la importancia del diálogo y la política, resolver nuestras diferencias haciendo a un lado el uso de la fuerza o la confrontación, o excluyendo.

Con información de: lopezdoriga.com