Repuntaron las ventas en mayo, reconoce la Canaco

Feliciano Diéguez / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam. -La Cámara Nacional de Comercio (Canaco), asegura que en el mes de mayo el comercio organizado ha tenido las mejores ventas.

Aun y cuando no ofrece porcentajes de crecimiento en las ventas del comercio organizado, afirman que el consumo local es parte vital de esta mejoría, comentó el presidente de Canaco Nuevo Laredo, Eliud Ciénega.

“La realidad es que no contamos con porcentajes sobre el incremento en las ventas durante el mes de mayo, hablar de ello sin tener fundamentos considero no es apropiado, pero sí puedo garantizar que los negocios en general fueron beneficiados con los festejos que durante el mes de mayo se celebran”, dijo el dirigente del comercio organizado.

Un ejemplo fue el día 10 de mayo, Día de las Madres, fecha en la cual los negocios que venden alimentos se vieron beneficiados en forma importante.

“Pero no solo ellos, sino quienes venden regalos, joyerías, florerías, tiendas de ropa, perfumería y muchos rubros de la economía fueron beneficiados”, añadió.

“Hay que reconocer que el consumo local ha beneficiado al comercio organizado, y en estas fechas se pudo comprobar”, concluyó.