Captan a ex funcionario de Chiapas agrediendo a su esposa

La señora Tania Green transmitió en vivo el momento en que fue agredida a golpes por su esposo Herminio Fernando Chanona Pérez, ex secretario de Educación de Chiapas y actual consejero de Movimiento Ciudadano.

La mujer captó en video los ataques físicos y verbales de los que fue víctima al interior de un domicilio. En la grabación se puede escuchar que Tania le advierte a su pareja que está en vivo y le pide que no la lastime.

“Fernando, estás en vivo, me vas a lastimar. Aquí este hombre me quiere golpear. Llamen a la patrulla, por favor. Ya, Fernando, me estás lastimando”, dijo Tania en diferentes momentos de la grabación.

En tanto, el ex funcionario trataba de acercarse a la mujer para golpearla y mientras tanto, dado que no logró alcanzarla, lanzó agresiones verbales hacia la víctima.

El momento ocurrió el 16 de mayo fue transmitido en Facebook y algunos de los espectadores preguntaba a la mujer si se encontraba bien, le sugerían que saliera del lugar o intentaron organizarse para contactar a la policía.

Personal de la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género, de la Secretaría de Seguridad de Tuxtla Gutiérrez, acudió al lugar y trasladó a la mujer y a su hija, una menor de nueve años, para que interpusiera una denuncia penal contra el agresor, de quien no se supo su paradero en ese momento.

Al respecto, el partido Movimiento Ciudadano Chiapas condenó la violencia contra Tania Green y reprobó los “hechos de violencia de género” a los que se vincula Herminio Fernando Chanona Pérez.

Desde la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano #Chiapas, hacemos del conocimiento a la ciudadanía Chiapaneca, el siguiente comunicado: pic.twitter.com/14iw96gzYC — Movimiento Ciudadano Chiapas (@MovCiudadanoChp) May 18, 2022

Con información de: telediario.mx