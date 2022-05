Comerciantes piden atención de los candidatos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – Aún cuando no han tenido ningún tipo de acercamiento con alguno de los candidatos a la gubernatura del estado, los comerciantes de puestos fijos y semifijos de esta Ciudad Capital piden ser tomados en cuenta.

Al destacar que a quien llegue a la Gubernatura de Tamaulipas se le estarán solicitando programas de apoyo al comercio, el dirigente Paulino Cortes Ixtatla dijo” “el que salga ganador que nos tome en cuenta en sus programas”.

Después de detallar que ante la crisis económica por la que atraviesa el país es a través de créditos como logran sobrevivir, Cortez Ixtatla recalcó que para los tres candidatos a la gubernatura las peticiones son las mismas.

“Hasta ahorita no se han acercado con nosotros, hay tres candidatos, no se han acercado, pero tenemos propuestas, a los tres les hicimos llegar las mismas preguntas y no nos han contestado”.

Por último, dijo que como comerciantes siempre están a la expectativa, “bien pilas”.

“Nunca hemos pedido otra cosa, que nos dejen trabajar, creo que desde el Gobierno del Estado se puede gestionar algo”.