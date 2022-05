Confirman 26 casos de covid; sin decesos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Después de una breve tregua, este martes Tamaulipas volvió a registrar por arriba de 20 casos nuevos de covid-19, sin embargo mantiene sin aumento la cifra mortal después de que no se confirmaron defunciones asociadas con la enfermedad.

El reporte de la Secretaría de Salud estatal (SST) precisa que al corte de este día se añadieron 26 contagios, con los cuales el acumulado a lo largo de la pandemia se ubicó en 147 mil 889 casos positivos.

En este sentido la dependencia advirtió que la emergencia sanitaria por covid-19 continúa activa, por lo que reiteró su llamado a que la población no baje la guardia ni relaje las medidas preventivas para disminuir el riesgo de un rebrote de la enfermedad.

En cuanto a la cifra de pacientes contagiados por el virus SARS-CoV2 que se han recuperado durante la pandemia, se elevó a 139 mil 792, mientras que los fallecidos suman siete mil 841.

Asimismo la dependencia pidió a la sociedad seguir aplicando acciones como el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas y la sana distancia para cortar la cadena de transmisión de la enfermedad.

De igual forma la SST destacó la importancia de aplicarse la vacuna contra covid-19 y la dosis de refuerzo, que está disponible para personas de 12 años en adelante.

Finalmente pidió extremar las medidas de higiene tanto en el hogar, la escuela, el trabajo, los espacios públicos o privados, proteger a los más vulnerables y mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles.