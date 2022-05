Saquean escuela y ladrones se burlan

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel Díaz / El Sol de Tampico.-

Altamira, Tam.- Robo y destrozos fueron causados por varias personas desconocidas en el interior de la escuela primaria “Emiliano Zapata” ubicada en la colonia Electricistas durante la madrugada de este martes 24 de Mayo, al norte de la zona centro de Altamira.

La maestra Elvia Janeth Martínez Castillo, directora del plantel educativo atacado por los amantes de lo ajeno, informó que el robo fue la madrugada de este martes, saqueando los salones de clases de segundo, cuarto y quinto grado del turno vespertino.

YA CARECÍAN DE CABLEADO

El robo se suscitó en dichas instalaciones a consecuencia de que carece del servicio de energía eléctrica pues desde hace tres meses cuando les sustrajeron el cableado eléctrico y desvalijaron una subestación de energía eléctrica.

Ante la falta de servicio de energía eléctrica los ladrones aprovechan la obscuridad de la noche para introducirse al plantel educativo, que a pesar de estar bardeado la brincan fácilmente y poder cometer el robo a la institución educativa.

“Nos robaron hace tres meses el cableado eléctrico y eso nos ha dejado sin el servicio de luz para el sistema de alumbrado y aire acondicionado y actualmente nos cuesta mucho reparar dicha falla”, explicó la directora Elvia Janeth Martínez Castillo.

LADRONES SE BURLAN

Los autores del robo a la escuela, además de haber saqueado esos tres salones de clases escribieron una serie de mensajes en el pintarrón para burlarse de los maestros y padres de familia.

Uno de los mensajes que colocaron en el pintarrón fue dedicado a la autoridad educativa a quien le escribieron “de perdido compren candados buenos”, debido a que pudieron entrar fácilmente a cada uno de los salones de clases.

Además, los ladrones una vez que ingresaron al plantel educativo saquearon los lockers en los que el docente y alumnos resguardan el material escolar y artículos de limpieza, violentando los candados y cerraduras.

NO ES EL PRIMER ROBO

La directora del plantel educativo informó que no es la primera ocasión en que roban a esta institución.

“Los ladrones ingresan por la barda, la brincan y adentro como no tenemos velador, lo hacen tranquilamente, además nos han desvalijado el sistema eléctrico de la subestación y aires acondicionados”, agregó la directora.

La población estudiantil es de 385 alumnos en el turno matutino y en el vespertino se llama el plantel “Expropiación Petrolera” que también alberga a más de 200 educandos.