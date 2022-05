Sobrepeso y obesidad, otra secuela de la pandemia: SST

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

El incremento en el número de menores de edad que han incrementado su masa corporal tras el encierro debido a la pandemia, vuelve urgente la necesidad de reanudar estrategias para contener este indicador, aseguró María de Jesús Martínez Escobar.

La directora de Salud en Infancia y Adolescencia a nivel estatal, añadió que si bien aún no tienen cifras actualizadas sobre el impacto de la pandemia, ya trabajan para determinar el impacto.

“Aunque no lo tenemos todavía documentado, porque apenas se va a llevar a cabo el nuevo levantamiento de peso y talla, pero es muy evidente que a todos y no nada más a los adolescentes les ha afectado el encierro”, comentó.

Martínez Escobar agregó que al menos en lo que se refiere al grupo de edad que le corresponde atender, han estado vigilando las condiciones físicas en las que retornaron a clases y no hay duda de que el problema del sobrepeso se ha incrementado.

“Es notorio que ha habido un incremento en el índice de masa corporal en niños y adolescentes, a simple vista se puede observar una mayor cantidad de menores que tienen sobrepeso y obesidad”, señaló.

En este sentido la especialista se refirió a la necesidad de reanudar las estrategias que previo a la pandemia, habían estado funcionando para estimular un cambio de hábitos alimenticios e incentivar a los menores para que realicen más ejercicio.

“Una de las estrategias que pensamos retomar es realizar nuevamente los campamentos de verano, una mayor actividad física de los niños, que los, volvamos a pesar y medirlos para hacer un diagnóstico nutricional”, precisó.

Finalmente Martínez Escobar comentó que esa estadística además de permitirles adecuar otras estrategias, también coadyuvará para comenzar a referir a las áreas que correspondan a todos los niños que tienen algún problema con su índice de masa corporal.