Will Smith continúa en la película de Bad Boys 4

Tom Rothman, el presidente de Sony Pictures, informó que la película de Bad Boys 4 no solo no se ha cancelado, sino que sigue adelante con Will Smith como protagonista.

Desde el incidente en la pasada entrega de los Oscars, donde Will Smith abofeteo a Chris Rock, se especulaba que la película de Bad Boys 4 sería cancela, lo cual fue desmentido.

“No. Eso es incorrecto. Esta película ha estado desarrollándose y todavía lo está… No había ningún freno que pisar porque el coche no estaba en marcha”, indicó Tom Rothman.

Rothman aseguró que lo sucedido en los Oscars fue al “rematadamente desafortunado” dijo que Will Smith era una buena persona y era un “claro ejemplo de una gran persona pasando por un mal momento ante el mundo”

La saga de Bad Boys ha recaudado más de 700 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha.

Con información de: noticieros.televisa.com