AMLO ve difícil gira por Sudamérica

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le “queda muy poco tiempo” en la Presidencia, por lo que ve complicado realizar una gira por países de Sudamérica.

AMLO en la mañanera dejó en claro que antes de pensar en una nueva gira al extranjero tiene que “aplicarse a fondo” en la recta final de su sexenio, y apuntó que tiene dos preocupaciones para los siguientes dos años: el tiempo y el presupuesto de la Administración Federal.

“Pues la verdad es que ya tengo muy poco tiempo ya, no sé, deben ser dos años cuatro meses los que me faltan para entregar la Presidencia, si me lo permite el creador y la naturaleza, entonces tengo que aplicarme a fondo, si me dicen cuáles son dos preocupaciones, de acuerdo a mi trabajo diría: el tiempo y en segundo lugar el presupuesto”, refirió.

“O sea, el tiempo para que podamos concluir y el presupuesto para que podamos financiar las obras sin endeudar al país y que tengamos los ingresos propios”, agregó AMLO.

Aseveró que su Administración tiene muy buena relación con todos los países de Sudamérica, aún con quienes tiene diferencias ideológicas.

“Tenemos muy buenas relaciones, mucho muy buenas relaciones con todos los gobiernos de América del Sur, del Cono Sur, aún con gobiernos no tan afines en lo ideológico, pero que están gobernados por gente seria”, explicó.

Hasta el momento, el presidente AMLO ha realizado tres salidas al extranjero: tres a los Estados Unidos y una gira por países de Centroamérica y Cuba.

