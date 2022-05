Comisión Disciplinaria ratifica castigo para Nahuel Guzmán

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer el reporte de jugadores e integrantes de Cuerpo Técnico sancionados tras la actividad de los partidos de Vuelta de las Semifinales del Clausura 2022, y en ese boletín ratificó que Nahuel Guzmán recibirá su castigo por la expulsión ante Atlas.

Tigres había solicitado que se investigara la tarjeta roja que recibió su arquero al 103′ de acción, puesto que el balón que pateó cerca del delantero rival que se encaminaba al área, provenía de la banca del Atlas y el Patón sólo la había regresado de donde vino.

Sin embargo, no procedió, no le quitarán la suspensión y Nahuel tendrá que perderse el siguiente partido con el equipo felino en la Liga MX; incluso, si el duelo queda invalidado a favor del Atlas por la alineación indebida, se borran los goles de Tigres, pero no las infracciones para los auriazules.

“Se informa que en relación a la Solicitud de Investigación por un posible Error manifiesto del Árbitro, presentada por el Club Tigres de la U.A.N.L., una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del Jugador Nahuel Ignacio Guzmán Palomeque correspondiente a la Semifinal de Vuelta del Torneo Clausura 2022 de LIGA MX disputado entre los clubes Tigres de la U.A.N.L. vs. Atlas y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se determina que No procede dicha solicitud, por lo que el jugador no podrá participar con su equipo en su siguiente encuentro oficial de la LIGA MX”, informó.

Eso sí, en el video de la jugada se veía claro quién envió el balón a la cancha hacia Nahuel Guzmán, por lo que la Comisión Disciplinaria le dio tres partidos de suspensión, se trata del kinesiólogo de los rojinegros, Gustavo Witte.

Dos partidos de suspensión son por “contravenir los principios de la deportividad y Fair Play, a través de acciones y/o burlas hacia los Oficiales de Partido, los Jugadores, las Directivas y las Autoridades de la FMF; y un partido más por “lanzar voluntariamente con la mano o con el pie un objeto al terreno de juego”.

La banca del Atlas manda un balón a la cancha para”perder” tiempo …. Nahuel utiliza ese balón para cortar un avance !… una chulada !!! pic.twitter.com/Er2NV2niCp — E. Brizio Carter (@lalobrizio) May 23, 2022

