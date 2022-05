Da a conocer Tránsito a la primer persona sin permiso para manejar en Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- La Dirección de Seguridad Tránsito y Vialidad de esta Ciudad dio a conocer el primer caso de un conductor que ya no tiene permiso para manejar en esta Capital.

En rueda de prensa, el director de Tránsito Guillermo Hernández Valdez señaló que después de ser encontrado responsable de ocasionar tres choques cuando manejaba en estado de ebriedad, le fue recogida su licencia a una persona del sexo masculino.

“Nosotros tenemos la facultad de recogerle la licencia, y nosotros estaremos muy al pendiente de no permitir que las cosas se sigan dando pues tiene tres antecedentes en lo que va del año por conducir en estado de ebriedad”, dijo.

Además, reveló Hernández Valdez, se ha entablado comunicación con su familia para que estén enterados que no debe volver a conducir ningún tipo de vehículo.

“No está en nuestras manos que se salga en un vehículo prestado y estamos viendo con la familia para que vea la manera de restringirle el manejar”.

Cabe señalar que la persona a la cual le fue retirada su licencia de manejo responde al nombre de Gilberto, quien hace apenas dos días ocasionó su tercer accidente por andar en estado de ebriedad.

El primero fue en la Colonia Las Brisas, donde además le tiró el aparato telefónico a un reportero.

Después se vio involucrado en otro choque en el Eje Vial y tambien le dañó el celular a otro reportero de los medios de comunicación.

Y el último choque que ocasionó Gilberto fue hace dos días en el crucero del bulevar Fidel Velázquez con calle América Española, donde al andar en estado de ebriedad comenzó a ponerse agresivo con las autoridades, por lo que decidieron esposarlo para trasladarlo en una patrulla a la Dirección de Tránsito para la práctica del examen de alcoholemia.