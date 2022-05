Defenderé Tamaulipas para las mujeres: Truko

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Redacción ED

Cd. Victoria, Tam.- El candidato al gobierno de Tamaulipas César Truko Verástegui hizo un compromiso con las mujeres: defenderlas y generar las condiciones para su pleno desarrollo en un clima de paz y seguridad.

Uno de los logros más importantes es que ellas en su gobierno contarán con una Secretaría de la Mujer, que contará con presupuesto, personal y programas suficientes para brindarles apoyo.

Entre la propuesta del candidato de la Coalición conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentra la pensión de 3 mil pesos a madres jefas de familia, más Casas Violeta para su protección, la Policía Violeta y el fortalecimiento de la Fiscalía.

Además regresarán las estancias infantiles, recuperará las escuelas de tiempo completo, unidades móviles para detectar cáncer de mama, el nuevo Hospital Materno-Infantil en Matamoros, becas educativas para madres jefas de familia, créditos para emprendedoras entre otros.

“Hago un compromiso con ustedes, de frente, serán una de mis prioridades más grandes, es tiempo de darles el espacio que se merecen, no por moda, no por obligación, será por el reconocimiento que siempre les he tenido, por la importancia que tienen dentro de las familias y para el desarrollo dé Tamaulipas”, señaló César Truko Verástegui.