Emiten aviso epidemiológico por viruela símica o del mono

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) descartó por el momento restringir los viajes internacionales y la actividad comercial, hacia y desde países donde se hayan identificado casos de viruela símica o viruela del mono.

Sin embargo a través de un aviso epidemiológico, la dependencia federal precisa que a pesar de no tener casos probables o sospechosos en el país, se deben atender varias recomendaciones ante una eventual llegada de la enfermedad al país.

El Conave refiere que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el inicio del brote hasta el 21 de mayo, se han informado 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos, sin haberse notificado defunciones a la fecha.

En este sentido la dependencia dio a conocer que los casos a nivel mundial se distribuyen en 12 países: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Asimismo precisa que los principales síntomas son erupción cutánea o de mucosas, aguda inexplicable, que progresa desde la cara con extensión al resto del cuerpo, además de cefalea, fiebre de inicio agudo (mayor a 38.5 grados centígrados), inflamación de ganglios linfáticos, dolores musculares, dolor en espalda baja y cansancio.

La dependencia subraya que no existe tratamiento ni vacuna específica para la enfermedad, asimismo hasta el momento no se han identificado casos en el país y tampoco se ha identificado como una enfermedad de trasmisión sexual.

En cuanto a las recomendaciones para la población, el Conave incluye lavarse las manos de forma frecuente, con agua y jabón o solución alcohol gel; cubrir nariz y boca al estornudar o toser con etiqueta respiratoria, de igual forma evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos y platos.

En caso de estar físicamente cerca de un enfermo, recomienda usar mascarilla médica, especialmente si está tosiendo o se tiene lesiones en la boca; lavar la ropa, toallas, utensilios para comer y sábanas que hayan estado en contacto con la persona enferma, utilizando agua tibia y detergente.

Asimismo limpiar y desinfectar los espacios en los que se haya encontrado una persona enferma y evitar el contacto cercano con la misma, con las lesiones, utilizar guantes y desechar de forma correcta.

Finalmente el Conave recomienda a la población que en caso de presentar síntomas, acudir al médico y evitar el contacto con otras personas.