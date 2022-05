Hoy 19 casos de covid; avanza vacunación: SST

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) confirmó este miércoles 19 nuevos casos de covid-19, con los cuales el acumulado estatal se ubicó en 147 mil 908 positivos, en tanto que no se registraron defunciones asociadas a complicaciones por la enfermedad.

Asimismo la dependencia dio a conocer que hasta el momento en la entidad se registra un avance de dos millones 293 mil 173 esquemas completos de vacuna anticovid, lo que equivale casi al 65 por ciento del total de la población, que es de poco más de 3.5 millones de habitantes.

Sin embargo la SST advirtió que a pesar de la disminución de casos, hospitalizaciones y fallecimientos durante las últimas semanas consecutivas, la pandemia no ha terminado por lo que reiteró su llamado a vacunarse contra la enfermedad y proteger a los más vulnerables.

Con respecto al plan estatal de vacunación anticovid-19, la dependencia precisó que a la fecha el avance registrado es del 82.1 por ciento de los mayores de 15 años, mientras que el 77.4 por ciento de la población de 12 a 14 años, los cuales se incorporaron al plan de vacunación a partir de mayo.

En total en el estado se han aplicado cinco millones 699 mil 681 dosis, detalló la SST. En cuanto al programa de vacunación transfronteriza, que incluye a docentes, adolescentes y escolares desde los cinco años de edad, se han aplicado 55 mil 421 dosis.

Insistió en la importancia de que las mujeres embarazadas acudan a vacunarse a partir de las 9 semanas de gestación, grupo al que se han aplicado 41 mil 991 dosis.

Puntualizó que también se están completando esquemas en los adolescentes de 15 a 17 años, iniciando la vacunación en los de 12 a 14 años de edad e iniciando o completando esquemas en población rezagada.

Finalmente la SST insistió en su llamado para no bajar la guardia y reforzar medidas como el uso del cubrebocas en los espacios que así lo requieran, el lavado frecuente de manos y la sana distancia para continuar avanzando a la nueva realidad y la convivencia segura.