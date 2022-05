Piden a propietarios de palapas cumplir con licencia y permisos eventuales

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-“Cruzando” información con la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Departamento de Alcoholes y Espectáculos del Municipio de Victoria está requiriendo a propietarios de palapas y salones de eventos para que cumplan con su licencia de funcionamiento o permisos eventuales.

Al ser entrevistado este miércoles, el titular del Departamento de Alcoholes y Espectáculos del Municipio de Victoria, Eduardo Alejandro Uribe Doria manifestó; “nosotros estamos checando la base de datos que publica la Secretaría de Finanzas, nosotros estamos haciendo una verificación a los negocios que tienen licencia de funcionamiento y no hemos encontrado irregularidades”.

Dijo que en relación a los permisos eventuales éstos se siguen otorgando.

“Se les ha hecho las notificaciones a los propietarios de palapas y salones de eventos para que le pidan el permiso o ellos mismos tramiten el permiso para los eventuales para el consumo o enajenación de bebidas embriagantes”.

Uribe Doria destacó que el área de Alcoholes y la Secretaría de Desarrollo Urbano están “cruzando información” en relación a quienes han estado solicitando permiso para uso de suelo en esos giros.

“Estamos en contacto con personal de Desarrollo Urbano, quedamos de cruzar una información en relación a los establecimientos que han solicitado permiso para el uso de suelo comercial en ese rubro”.

Por último, Uribe Doria señaló; “hasta ahorita no hemos detectado ninguna irregularidad, no hemos tenido ningún problema, pero en consecuencia si hay alguna irregularidad tendrá que hacerse acreedor a las sanciones correspondientes”.