Recomiendan cumplir con constancia de situación fiscal

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La solicitud por parte de empresas privadas y entes públicos a sus trabajadores para que entreguen una copia de su constancia de situación fiscal, no debe poner nervioso a nadie pues se trata de datos que ya existen pero que ahora son requeridos de forma general a quienes cuentan con un registro federal de causantes (RFC).

Adrián de los Santos Valero, consejero nacional de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), comentó lo anterior y mencionó que la solicitud de ese documento es algo común entre quienes emiten facturas, pero que toma por sorpresa a quienes incluso desconocían que existía ese documento.

“Es cierto que puede poder nerviosos a muchos trabajadores de empresas o de áreas de la función pública, pero la realidad es que lo único difícil o un poco complicado es obtenerla de forma individual, porque la mayoría no están familiarizados con ese trámite”, comentó.

A poco menos de una semana de que se venza el plazo para la entrega de este documento, lo cual tiene como límite el 31 de mayo, principalmente las dependencias oficiales han incrementado el llamado a sus empleados para que cumplan con esta obligación fiscal.

En este sentido De los Santos Valero refirió que en el caso de quienes realizan actividades profesionales o empresariales, deben estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo cual puede comprobarse con ese documento.

“Debemos partir de la base que se trata de información que ya está en poder de la autoridad fiscal, sin embargo en el caso de los trabajadores o empleados se busca confirmar que tienen los mismos datos o que haga falta actualizarlos”, apuntó.

Para concluir De los Santos Valero recomendó a quienes aún no cumplen con ese trámite “que tengan confianza en las instituciones que manejan nuestra información, como en este caso el Servicio de Administración Tributaria”.