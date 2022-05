Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Redacción ED.-

El Mante, Tam.- Desde la región cañera de Tamaulipas, y al grito de fuera!, fuera! fuera!, de los mantenses morenistas, el doctor Américo Villarreal Anaya, afirmó que los del PRIAN dan pena, “ y ya no los queremos porque solo saben mentir y calumniar”.

El candidato de Morena, Partido Verde y del Trabajo, aseguró que tenemos una cita con la historia para ir a las urnas y votar masivamente para que la Cuarta Transformación sea realidad en nuestro Estado.

“Los que están enfrente, del otro lado, ya no los queremos, dan pena, fuera…fuera”, expresó.

Esta tarde, tocó a los municipios de Ocampo, Gómez Farías, Llera, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, González, Xicoténcatl y El Mante, participar en la gran fiesta democrática teniendo como escenario la plaza principal de la urbe cañera y ante ellos el doctor Américo aseguró que tenemos una cita con la historia el 5 de junio para sumar a Tamaulipas a la Transformación Nacional.

En su mensaje, el candidato señaló que las preferencias le dan una ventaja de 25 y hasta 29 puntos, por eso, dijo, sus adversarios se han dedicado a difamar y a dar falsos testimonios, en lugar de presentar propuestas.

“Los que están enfrente, ofrecen continuidad, ¿quién aguanta otros 6 años con los mismos?, ya no los queremos, fuera, fuera…me da mucha pena que vemos gente que no ha llegado a la altura de lo que necesita Tamaulipas, no ofrecen nada, se la pasan diciendo mentiras y quien quiere votar por esa gente que tiene esa forma de pensar”, expresó.

A pesar del intenso calor, al estilo Mante, el escenario resultó insuficiente por la presencia de miles de ciudadanos quienes corearon una y otra vez el grito de ‘Gobernador…gobernador’, ondearon banderas, lanzaron porras y aplaudieron sin descanso al doctor Américo Villarreal, en el segundo cierre regional de campaña, previo a la jornada de la gran victoria del próximo 5 de junio.