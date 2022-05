Tigres es sancionado y pierde la vuelta de las semifinales por alineación indebida

Y es que durante el encuentro del pasado sábado el equipo que dirige Miguel Herrera tuvo a nueve jugadores no formados en México, situación que no es permitida. Al iniciar el juego, los regios tenían a ocho foráneos dentro del campo. Sin embargo, una vez comenzada la segunda mitad, Hugo Ayala presentó molestias físicas y dejó su lugar al francés Florian Thauvin, con lo que llegaron a tener a nueve extranjeros en la cancha: Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Igor Lichnovsky, Rafael Carioca, Yeferson Soteldo, Luis Quiñónes, André-Pierre Gignac, Carlos González y ‘Champion du Monde’.

“Error mío. Una desconcentración por estar pensando en los goles. Ya tenía los cambios en mi cabeza cuando Hugo (Ayala) me dijo que no podía más por un golpe. No me di cuenta. Responsabilidad completamente mía”, expresó el ‘Piojo’ en la pasada conferencia de prensa del fin de semana pasado.