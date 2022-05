Firma AMLO Plan de Salud para el Bienestar en Sinaloa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, firmó junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, el Plan de Salud para el Bienestar en ese estado, que da inicio a las acciones de federalización de los servicios de salud en la entidad.

“Es muy importante la firma de este convenio, eso de federalizar la salud. Esto significa que se va a cumplir el derecho del pueblo de Sinaloa a la salud, como se establece en el Artículo IV de la Constitución”.

El mandatario mexicano explicó que todas las mujeres y hombres sinaloenses tendrán acceso a un sistema de Salud de calidad con médicos generales y médicos especialistas, las 24 horas del día y los siete días de la semana en centros de salud, unidades médicas y hospitales.

Señaló que se llevará a cabo la contratación de médicos y de especialistas para que no falte la atención médica.

Mencionó además que la gente de Sinaloa contará con estudios clínicos y medicamentos, no solo del llamado ‘cuadro básico’.

El jefe del Ejecutivo federal recordó que se está aumentando el sueldo de médicos generales y especialistas.

Dijo que este sistema de salud universal otorgará atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población.

“En el caso del plan IMSS Bienestar es para los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población del país, que no tienen ISSSTE, que no tienen seguro, pero también en el sistema IMSS Bienestar se va a atender a los que tienen seguro y a los que tienen ISSSTE”, refirió.

Mencionó que con la firma de este convenio, inicialmente se invertirán 1,800 millones de pesos para Sinaloa, pero la federación se va a hacer cargo de todo el sistema de salud en la entidad.

Con información de: noticieros.televisa.com