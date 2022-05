Karla Panini ‘expuso’ a Consuelo Duval

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (Agencias)

La comediante Karla Panini trató de defenderse de las personas públicas que la criticaron años atrás, cuando fue acusada de presuntamente haberle quitado el marido a la fallecida Karla Luna.

Y fue recientemente cuando Panini se lanzó contra la también comediante Consuelo Duval, quien en su momento también la señaló. La crítica que realizó la ex “Lavandera” ocurrió en el podcast “Mal Influencers MX”.

“Anteriormente a mí me gustaba la comedia de la señora, y yo decía ‘Ay, qué padre comediante es’, la admiraba, era una persona que me gustaba mucho la mancuerna que hacía en televisión con Eugenio Derbez”, señaló la polémica regiomontana.

En este sentido, aclaró que cuando Consuelo Duval se lanzó en su contra. Ella se quedó callada, pero que ahora considera que es momento de hablar. “Resulta que cuando declaró eso y habló de eso, pues yo honestamente nunca le dije nada y nunca la confronté. Pero hoy sí”, mencionó.

Panini indicó que Duval se metió en un tema en donde nadie la llamó. Aseguró que, al igual que muchos, la comediante se quiso creer la heroína. “Muchos se inventaron como ser los defensores, ser los portavoces, los mejores amigos de este tema cuando ni siquiera conocieron a las dos personas afectadas”, dijo.

Según la ex Lavandera, Consuelo sólo se subió al carro para ganar seguidores “y todo el mundo lo hace, como se los he dicho, para buscar aplausos, para buscar cómo: Qué buena onda, sí tú, qué buena onda eres” y aseguró que si se la llega a encontrar le daría gusto.

“No me la he topado, el día que me la tope, con mucho gusto, Consuelo Duval, con muchísimo gusto, me encantará saludarte y me encantará verte de frente, porque a ti no te debo nada, ni a ti ni a nadie, entonces, lo que gustes hacer, lo hacemos y le entramos con mucho gusto”, puntualizó.