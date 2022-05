Martino no garantiza la convocatoria de ‘Chicharito’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Recientemente se abrieron las vías de comunicación entre Javier ‘Chicharito’ Hernández y Gerardo Martino. Tanto el delantero del LA Galaxy, como el timonel de la Selección Mexicana aceptaron haber sostenido conversaciones que podrían llevarlos a limar asperezas a falta de una posible reunión en persona.

Primero, respecto a lo que dijo el presidente (Yon de Luisa), él aclaró lo que estuvo claro desde un principio, nunca hubo otras personas en esta situación de las convocatorias, así que es cierto también lo que dijo Javier respecto a la comunicación, seguramente queda otra por tener y en el momento en que pueda viajar hacerlo personalmente”, comentó Martino.

Sin embargo, el ‘Tata’ fue claro al señalar que el diálogo no es sinónimo de un compromiso que conlleve al regreso del ‘Chicharito’ a una convocatoria del Tri. A la par, habló sobre la posible injusticia que implicaría llamar a Javier Hernández o cualquier otro futbolista que no haya sido considerado a lo largo de la Eliminatoria Mundialista.

Yo me junto con el futbolista, lo escucho, hablo con él, lo que hacemos es juntarnos sin ningún tipo de problema. Si esto generara algún tipo de compromiso hoy tendríamos 70 jugadores en la selección y eso no significa nada. Respecto a la injusticia que pueda representar que un jugador no ha estado y pueda estar en la última parte… lo normal es que no suceda esto o suceda en pocas situaciones, tampoco le podemos cerrar la puerta a los jugadores que puedan estar en buen momento. Que yo tenga una reunión con él no significa ningún tipo de compromiso”, añadió.

De momento Martino tiene claro que la delantera tricolor tiene nombre y apellido, por lo que mostró su respaldo al trabajo de Raúl Alonso Jiménez.

Hay una competencia y nosotros hoy estamos con Raúl, es nuestro delantero centro, esperar a que recupere su mejor versión, Henry y Santi que están con nosotros y esperando a que se recupere el ‘Mellizo’”, aseveró.