Proponen contratar veladores en escuelas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Miguel A. Díaz / El Sol de Tampico

Altamira, Tam.- Ante el aumento de robos a instituciones educativas públicas ubicadas en la zona urbana de Altamira, integrantes del cabildo analizarán la posibilidad de implementar una solución definitiva a dicha problemática,

A la fecha, de acuerdo con lo dado a conocer en el Cabildo, se han registrado 6 hurtos a igual número de instituciones donde los ladrones aprovechan los fines de semana, periodo vacacional para cometer ese tipo ilícitos.

La regidora Leticia Barrios Chavero, integrante de la Comisión de Educación en el Ayuntamiento de Altamira señaló “es lamentable que a la fecha se hayan registrado robos a instituciones educativas, los ladrones han robado desde el cableado eléctrico, material escolar y colocar mensajes obscenos en los pintarrones y paredes de las aulas escolares”.

“Se analiza la posibilidad de ponerle un fin a esta problemática y una de ellas sería colocar veladores durante periodos nocturnos, los fines de semana, puentes escolares, así como vacaciones por lo que habremos de exponer esta problemática al interior del cabildo para encontrar una solución definitiva”, explicó la edil.

En el municipio de Altamira existen 216 planteles educativos todos ellos pertenecientes a la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), la mayoría son susceptibles a robos debido a que muchos se encuentran en zonas habitacionales que no son protegidas ni por los propios vecinos por lo que también la regidora Leticia Barrios Chavero les pidió “solidarizarse con los estudiantes y maestros que requieren de tener instalaciones funcionales así como también no sé afecte al patrimonio de la niñez altamirense pues al registrarse robos al interior de dichos planteles educativos provoca la suspensión de clases, ya sea por motivos de seguridad o bien por qué no cuentan con el servicio de energía eléctrica ante el robo de cableado”

A la fecha son seis planteles educativos que han resentido el robo de cableado eléctrico dentro de sus instalaciones, los ladrones se llevan el alambre para vender el cobre, en esos centros escolares ha sido necesario suspender las clases y eso conlleva a que el estudiante y maestro no continúen con el proceso de enseñanza aprendizaje conforme marca la normativa de la SET.

El último robo registrado a una institución educativa fue a la escuela primaria “Emiliano Zapata”, localizada en la colonia Electricistas en la zona norte de la ciudad que tuvo lugar el pasado martes 24 del presente durante la madrugada, maestros y estudiantes se llevaron la desagradable sorpresa de que su plantel educativo había sido visitado por los ladrones y aprovecharon para extraer material escolar además de colocar una serie de consignas en contra de los trabajadores de la educación en los pintarrones de al menos tres aulas escolares.

A la par, esta escuela pública que atiende a 316 estudiantes y 11 docentes, desde hace tres meses no cuenta con el servicio de energía eléctrica debido a que los ladrones también se llevaron el cableado eléctrico, así como una pastilla especial de la subestación eléctrica cuya pieza tiene un costo de doce mil pesos y eso ha provocado que no tomen las clases de una manera continua.

Pero esta situación se complica para los padres de familia debido a que ellos no cuentan con recursos económicos para pagar un velador y en otras situaciones llevar a cabo la reparación del cableado eléctrico por lo que pide el apoyo de las autoridades municipales para que sean escuchados en esta demanda y poder reiniciar las clases.