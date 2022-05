Repunta covid-19 en Ciudad Madero

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- En los últimos cuatro días, Ciudad Madero repuntó en los casos de contagios, con 27 maderenses infectados por el coronavirus, debido al relajamiento en las medidas de prevención establecidas por la Mesa de Seguridad en Salud.

De acuerdo al informe epidemiológico emitido por la Secretaría de Salud del Estado, el aumento de contagios inició el lunes con 8 casos, martes con 6, miércoles 4 y jueves con 9 personas contaminadas con el virus del SARS-Cov-2, dando un total de 27 contagiados.

Esta situación originó que el municipio petrolero retrocediera al semáforo amarillo epidemiológico a partir del 25 de mayo.

El médico Francisco Castañeda Cruz, exhortó a la población a seguir manteniendo las medidas de prevención ya que esta pandemia aún sigue vigente.

“No hay que confiarse, la última palabra la da la Organización Mundial de la Salud (OMS), autorizada para decir que ya se acabó este problema, entonces la recomendación a la ciudadanía es que no bajen la guardia que sigan utilizando el cubrebocas, gel antibacterial, jabón, como lo marca la Secretaría de Salud y es opcional utilizarlo en sitios abiertos” aseveró.

Detalló que las vacunas han sido un gran apoyo durante esta pandemia “definitivamente lo que ha ayudado mucho que se contenga más los contagios es la aplicación de la vacuna, a todo los que falten por cubrir su esquema que acudan cuando hay jornadas de vacunación”.

Detalló que a las personas que han dado positivo a este virus, es porque han relajado demasiado las medidas de prevención, no cuentan con la vacuna o padecen de enfermedades crónicas degenerativas.

“Tienen enfermedades subyacentes, como diabetes complicada, insuficiencia renal, con inmunodepresión, con sida, con cáncer y aparte las personas que no se vacunaron”, externó.

Detalló que en esta semana al hospital Civil de Ciudad Madero “Dr. Heriberto Espinosa Rosales”, han acudido tres personas que presentaban síntomas a este virus, sin embargo, al realizar las pruebas en el área de Triage respiratorio, los resultados de los exámenes clínicos fueron negativos a este virus.

“Acuden a la revisión correspondiente, y en los exámenes han salido negativos, aproximadamente 3 pacientes sospechosos y han salido negativo”, citó.

En Ciudad Madero, en los últimos 4 días se han registrado 27 contagios de coronavirus debido al relajamiento en las medidas de prevención.