Exigen renuncia de subdelegada de prestaciones económicas del ISSSTE

Por Víctor Molina

Ciudad Victoria, Tamps., 30 de mayo de 2022.- La inmediata renuncia de la subdelegada de prestaciones económicas del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Greisy Lorena Rodríguez Navarro, exigió el Comité Estatal de Jubilados y Pensionados del Magisterio Tamaulipeco al delegado del Issste Raúl Velázquez.

Rodrigo Tavares García, presidente del CEJPMT, dijo, que dicha funcionaria únicamente se concreta a resolver algunos asuntos que le dejen alguna situación económica en lo personal, mientras los trámites de sus compañeros los deja en el olvido.

Dijo que Lorena Rodríguez, ha incurrido en una serie de atrocidades como por ejemplo el asunto que le han solicitado de la compañera maestra Rangel Acevedo, del municipio de Aldama, quién está postrada en una cama y no se puede mover dado a una situación de una enfermedad.

A ella, refirió, se le gestiono un préstamo de 12 mil pesos, cuyo beneficio tiene derecho de las 21 prestaciones y que afortunadamente salió su empréstito, pero por su problema de salud fueron a tocar las puertas a fin de que enviara una persona de la Unidad de Prestaciones Económicas (UPE) a entregarlo dado a que le imposibilita que ella sea traslada en una camilla para que lo pueda recibir.

Por ello han acudido y han solicitado en varias ocasiones se les resuelva este caso ya que la maestra requiere ese poquito dinero para comprar medicamento.

Sin embargo no ha habido disposición de la subdelegada de prestaciones económicas para atender este tipo de asuntos.

Por ello este martes van a llevar a la maestra en una camilla afueras de la oficina de la UPE, delegación Tampico para que se le puede entregar su cheque, pues la profesora también perdió la vista a causa de su enfermedad y está postrada en una cama, ” y no se vale este tipo de injusticias que está cometiendo un área tan importante cómo es la subdelegación de prestaciones económicas”.

Por ello a nombre de los maestros jubilados de Tamaulipas, exijo al delegado del ISSSTE la renuncia inmediata de esta funcionaria y de no hacerlo tomaran la delegación y no se retiraran hasta que haya sido cumplida su petición, porque no están dispuestos a tolerar más injusticias de esta nefasta funcionaria.