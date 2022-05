Habrá inspección en señaléticas de Victoria

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- De manera coordinada con Protección Civil, tras la caída de una señal informativa de gran tamaño, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente llevará a cabo una inspección en las diferentes señaléticas de esta Ciudad Capital para evitar accidentes.

“Eso nos sirve, gracias a Dios no hubo ninguna baja, ningún daño a ningún particular, nos sirve también a nosotros para hacer un levantamiento, hacer una revisión a las estructuras de señalética de dimensiones importantes en la Ciudad”, señaló el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Luis Gerardo illoldi Reyes.

El funcionario municipal destacó que el viento y las malas condiciones de la base fue lo que ocasionó que colapsara el letrero de grandes dimensiones sobre la avenida Justo Sierra.

“Tuvimos el problema de la caída de la señalética, no teníamos el antecedente de que haya estado en una situación delicada, de posible colapso, se cree que fue un tema de viento y que está en malas condiciones la base”.

Dijo que para evitar este tipo de situaciones y más ahora que se acerca la temporada de huracanes, lluvias y ciclones, estarán llevando a cabo dicha labor de revisión junto con personal de Protección Civil.

“Es un buen momento para prevenir, nos vamos a coordinar con Protección Civil, es parte de las acciones que nos toca a nosotros como Desarrollo Urbano”.