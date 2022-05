Cbtis 24: 3 casos, aíslan 2 grupos y clases continúan

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Tamaulipas, confirmó este martes la detección de tres casos positivos a covid en alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) No. 24 de esta Ciudad.

Oscar Terán Lara, titular de esa dependencia, informó lo anterior y descartó que se trate de un brote sin embargo se ordenó la aplicación de los protocolos para este tipo de eventualidades, descartando la suspensión de clases.

Detalló que las medidas indicadas en este caso son el aislamiento de los alumnos que resultaron positivos, también se determinó aislar y mantener en observación los dos grupos a los que pertenecen los estudiantes para descartar más contagios.

Terán Lara precisó que uno de los tres alumnos que resultaron positivos al virus SARS-CoV2 ya está recuperado, mientras que dos continúan bajo monitoreo de la Dirección de Epidemiología por aún presentar síntomas.

El protocolo publicado por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) el pasado 16 de mayo, precisa que “se recomienda el aislamiento por siete días a partir del primer día de síntomas, a los pacientes que resulten positivos a covid-19”.

El documento añade que “en el caso del personal educativo, (el aislamiento) deberá realizarse previo cumplimiento de las normas establecidas para lo concerniente a ausencias laborales”.

En lo que respecta a la posibilidad de que se ordene la suspensión de clases en todo el plantel debido a los contagios, el Comisionado lo descartó y continuarán las actividades normales, sin embargo continuarán con el monitoreo.

En una visita realizada al plantel no se observó alguna situación que indicará nerviosismo o desconfianza, tanto por parte de los alumnos como de los padres de familia que acudieron a recogerlos o a dejarlos, dependiendo del turno al que pertenecieran.

En el acceso principal se mantiene el filtro sanitario, así como el uso del cubrebocas de forma general. Al cierre de la edición no fue posible conocer la versión del director dela Cbtis 24, Ramón Ignacio Guerra Salas.