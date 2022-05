Galilea Montijo revela que sufrió depresión post parto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Durante el programa Netas Divinas, Galilea Montijo reveló que sufrió depresión post parto.

La guapa conductora abordó el tema de la lactancia materna y cómo tras los problemas de su embarazo no pudo amamantar a su hijo: “¿Sabes dónde es horrible?, seguramente les ha pasado, en la noche. Mendigos monstruos son espantosos”, indicó la conductora.

“A mí me dio depresión postparto cuando al tercer día yo llego con Mateo a la casa y fue como de ‘Okay y ¿Ahora qué se hace?’ Es ahí cuando digo ‘¿Por qué todo mundo duerme y yo no puedo dormir?’ Yo sentía que los edificios se me venían encima”, explicó Galilea frente de las cámaras.

Así mismo, Galilea habló de lo difícil que fue para ella el no poder amamantar a su hijo Mateo, pues aseguró que ella quería desde un inicio generar ese vínculo con su progenitor.

“Yo no pude amamantar, con todo esto (señaló sus pechos), pues nada más están de adorno, con todo y el silicón sí están de adorno… No bajó la leche, (me dijeron): ‘no va a poder, pues no, hay que darle mamila’, a mí me costó mucho esta parte porque si algo ansiaba era tener este vínculo”, agregó.

Añadió que admiraba a todas las mujeres con las que trabajará, pues señaló que son guerreras y sobre todo muy trabajadoras.

“Antes que nada quiero agradecer por la bienvenida. Me emocionan muchas cosas, la primera es estar al lado de mujeres luchonas, guerreras, mamás, de diferentes sabores, colores y que somos bien trabajadoras. Vengo a sumar a que el público se divierta. Tenía muchas ganas de hacer otras cosas. Muy contenta, pero muy agradecida”, indicó Galilea Montijo.

Con información de: telediario.mx