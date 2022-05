Hartazgo electoral

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

En los últimos seis años, los tamaulipecos han visto pasar cinco procesos electorales. Todos ellos muy tensos.

En el 2016, que fue una batalla campal y que terminó con la hegemonía priista. Fue un proceso muy intenso y desgastante.

En el 2018 se renovó la presidencia, alcaldías, diputaciones federales y el Senado. Fue uno de los procesos más sucios y con más guerra sucia en las últimas décadas.

En el 2019 fue menor la intensidad, pero la población acudió a las urnas para renovar el Congreso local.

En el 2021 se votó por diputados federales, diputados locales y alcaldes. También fue muy desgastante ese proceso.

Y ahora en el 2022 votaremos para gobernador del estado.

Si bien este proceso no fue tan intenso como se estimaba, es la culminación de seis años de elecciones constantes.

Lo peor es que solo descansaremos un año y viene el 2024 que será peor que el 18’ el 21’ y este 2022.

Y la población está harta de tantas elecciones.

Creemos que sí acudirá a las urnas, o al menos, no ganará el abstencionismo, pero es un hecho que la ciudadanía no está tan entusiasmada. No será una “fiesta democrática”, como algunos pregonan.

Desde luego que tampoco será una jornada desapercibida o sin participación. Insisto, la gente va ir a votar, pero no con la alegría o entusiasmo como hace seis años, o como hace cuatro.

Aquella reforma política para empatar las elecciones locales con las federales no resultó. Y era precisamente para eso, es decir, para evitar el hartazgo de acudir tan frecuentemente a las urnas.

Me parece que las campañas de este año han sido buenas. Es hasta esta recta final cuando se ha intensificado la guerra entre los contendientes, pero la mayor parte de ellas han sido propositivas.

Pero la gente debe descansar un poco de eso. Debemos darles respiro y eso ayudará a una mayor reflexión sobre lo que quiere y lo que desprecia de la clase política.

El cinco de junio los electores acudirán a la cita con la democracia, pero es necesario que se proponga un esquema menos desgastante para la ciudadanía. Ya no debe haber tantas elecciones en poco tiempo.

EN CINCO PALABRAS.- Es por el bien común.

PUNTO FINAL.- “Creen que los piropos son guerra limpia”: Cirilo Stofenmacher.

